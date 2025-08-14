Tras el cruce con gritos e insultos entre el senador del Frente Amplio Nicolás Viera y su par del Partido Nacional Sebastián Da Silva, lo que derivó en la suspensión de la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti, el legislador blanco pidió disculpas en las redes sociales.
"Lamento haber reaccionado ante estos agravios", dijo el senador Sebastián Da Silva tras cruce con Nicolás Viera
El cruce con gritos e insultos entre Sebastián Da Silva y Nicolás Viera derivó en la suspensión de la interpelación al ministro Alfredo Fratti. Da Silva pidió disculpas luego del altercado.
“Lamento haber reaccionado ante estos agravios. Disculpas a los integrantes del cuerpo”, escribió Da Silva tras la suspensión de la sesión en la pasada madrugada.
Así fue el cruce con gritos e insultos entre Viera y Da Silva.
Videos: gritos e insultos entre Nicolás Viera y Sebastián Da Silva derivaron en la suspensión de la interpelación a Fratti
