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TESTIMONIO

"Da miedo la situación que se está viviendo en el país", dijo dueño de carrito de comidas rapiñado en Aguada

Julio pidió a las autoridades que trabajen para que los comerciantes tengan seguridad y puedan trabajar tranquilos.

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"Da miedo la situación que se está viviendo en el país. Nos llevaron cuatro mil y algo de pesos, pero el momento que vivieron las compañeras no paga el dinero que se lleva", manifestó Julio, el dueño del carrito.

El comerciante sostuvo que no hay seguridad para trabajar y pide a las autoridades que trabajen para que sí la haya.

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"Tuvimos la visita de un muchacho, un transeúnte, que no sé si de casualidad pasaba o ya vino directamente acá a robar. Fue una rapiña con arma de fuego. Hubo un momento feo vivido por las compañeras y el mismo sereno que tenemos. De forma desorbitada estaba, intimó a que le diéramos la plata, las dos muchachas en el piso con el sereno también, tira un disparo al aire", relató.

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