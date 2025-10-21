Cutcsa recibió nuevas unidades de ómnibus eléctricos: son 50 y aguardan 60 más que están previstas para enero

En el marco del plan de renovación de la flota de ómnibus, Cutcsa presentó una importante cantidad de nuevas unidades eléctricas. Su presidente Juan Salgado ofreció detalles de los nuevos vehículos.

En esta instancia, son 50 unidades nuevas y con estos son 125 las unidades que circulan en la ciudad.

Todavía restan otras 60 que están en camino a Uruguay, y se espera que lleguen en enero de 2026.

“Estos ómnibus van a ser para Montevideo y para todo tipo de líneas. Están circulando ya en todo Montevideo y van a seguir redistribuyéndose en los recorridos”, sostuvo Salgado. En cuanto al área metropolitana, señaló que el 70% de los ómnibus fueron renovados previamente, pero ahora están concentrados en el recambio de la capital del país.

