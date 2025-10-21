RECIBÍ EL NEWSLETTER
SISTEMA DE TRANSPORTE

Cutcsa recibió nuevas unidades de ómnibus eléctricos: son 50 y aguardan 60 más que están previstas para enero

“Estos ómnibus van a ser para Montevideo y para todo tipo de líneas. Están circulando ya en todo Montevideo y van a seguir redistribuyéndose en los recorridos”, sostuvo Salgado.

omnibus-eléctrico-nuevos

En el marco del plan de renovación de la flota de ómnibus, Cutcsa presentó una importante cantidad de nuevas unidades eléctricas. Su presidente Juan Salgado ofreció detalles de los nuevos vehículos.

En esta instancia, son 50 unidades nuevas y con estos son 125 las unidades que circulan en la ciudad.

Todavía restan otras 60 que están en camino a Uruguay, y se espera que lleguen en enero de 2026.

un hombre de 83 anos murio tras ser embestido por un omnibus en general flores
Seguí leyendo

Un hombre de 83 años murió tras ser embestido por un ómnibus en General Flores

“Estos ómnibus van a ser para Montevideo y para todo tipo de líneas. Están circulando ya en todo Montevideo y van a seguir redistribuyéndose en los recorridos”, sostuvo Salgado. En cuanto al área metropolitana, señaló que el 70% de los ómnibus fueron renovados previamente, pero ahora están concentrados en el recambio de la capital del país.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
UN COMPAÑERO ENTRAÑABLE

Falleció Jackie Rodríguez Stratta, histórico periodista de cine y espectáculos de Canal 10 y Subrayado
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
MALDONADO

Brasileño fue imputado por estafa a comercios con tarjeta: el POS aprobaba la compra pero luego no figuraba pago

Te puede interesar

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados
MATILDE PACHECO Y ÓSCAR BONAUDI

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados
Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos video
HOMENAJE

Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos
De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta video
"EN VARIAS SALAS"

De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta

Dejá tu comentario