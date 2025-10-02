El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, dio detalles de la actualización que se realizó a la aplicación del botón de alerta en las unidades de transporte colectivo.
Cutcsa actualizó el botón de alerta en los ómnibus y podrá monitorear eventos en tiempo real
El dispositivo ofrecerá mejoras en el audio y le permitirá a los operadores de la central comunicarse con el conductor o alertar a las autoridades sin la necesidad de contactarse con el personal a bordo.
El dispositivo ofrecerá mejoras en el audio y le permitirá a los operadores de la central de monitoreo comunicarse con el conductor y además visualizar la ocurrencia del evento en tiempo real sin la necesidad de tener que contactarse con el personal a bordo, lo que posibilitará denunciar de inmediato a la Policía.
Salgado destacó que el sistema se podrá utilizar no solo en rapiñas sino también en casos de siniestros de tránsito para disponer el envío de ambulancias o personal de Bomberos.
La IMM comenzó a fiscalizar con cámaras el estacionamiento indebido y el 10 de octubre empieza a multar
