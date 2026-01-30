Cursos del Ejército Nacional para jóvenes del Inisa comienzan en marzo; no recibirán instrucción en manejo de armas

En marzo comenzarán los cursos del Ejército Nacional para 20 jóvenes del Inisa tras la firma de un convenio entre este organismo y el Ministerio de Defensa.

Los jóvenes podrán optar por cuatro cursos de la Escuela de Ingenieros del Ejército: albañilería, construcciones secas, operador de mini cargador e instalaciones eléctricas.

El comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi, explicó a Subrayado que el convenio se basa en tres pilares. "La idea nuestra es comenzar en el propio Inisa presentando al Ejército, tratando de mostrarles cuáles son algunas de nuestras características y de ahí trata de definir quiénes van a ser los 20 muchachos que estarían pasando a una segunda etapa", indicó.

Stevenazzi dijo que la segunda etapa se llevará adelante en una unidad militar, de la División del Ejército 1, con el objetivo de trabajar en valores, disciplina y hábitos.

"En esta etapa vamos a tratar de identificar las fortalezas y potencialidades de cada muchacho para que después el tutor, van a tener un tutor permanente, pueda definir hacia qué curso del Ejército debemos encaminarlos", comentó.

Además, dijo que si alguno de los jóvenes tuvieran capacidad o habilidad para otro tipo de tarea, será también incluido, como por ejemplo música o equinoterapia.

El Ejército Nacional cuenta con 270 cursos durante el año, son internos y se imparten en la Escuela de Ingenieros. Los encargados de impartir los cursos son magisters en educación de universidades del país.

Stevenazzi, dijo a Subrayado que los jóvenes no recibirán instrucción en armas. "No se va a trabajar sobre instrucción básica militar de ningún tipo. No se va a trabajar con armas de ningún tipo. No se está pretendiendo de que ellos una vez que terminen los cursos se incorporen al Ejército (...) lo que le estamos dando son herramientas válidas para poder defenderse en la vida", indicó.

Además respondió a algunos sindicatos y a Casa Grande del Frente Amplio que en los últimos días cuestionaron el convenio suscrito.

"Nuestro sistema de enseñanza está formado por profesionales militares y civiles, en algunos casos, que hacen que en ese sentido no pueda haber duda de que va a ser de buen nivel", explicó.

Stevenazzi comentó que desde el Inisa mostraron interés de que comiencen los cursos, "hay una expectativa interesante", apuntó.