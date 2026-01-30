Operativo para el clásico con 832 efectivos policiales: ingreso de las hinchadas, zona de exclusión y objetos prohibidos

Serán 832 los efectivos policiales que se desempeñen durante el operativo de seguridad del clásico del domingo.

Peñarol y Nacional juegan por la Supercopa Uruguaya 2026 en el Estadio Centenario , a las 20:00 horas. Desde las 14:00 horas de ese día estará el operativo en las zonas aledañas, aunque en general ya se trabaja desde el miércoles, con tareas de patrullaje en el entorno tanto del estadio del Parque Batlle como del Campeón del Siglo y del Gran Parque Central, sedes sociales y las ciudades deportivas de ambos clubes.

Como parte de los policías que se desplegarán, estará personal de Guardia Republicana con equipos K9, en inspecciones en el estadio.

La zona de exclusión vehicular es entre Las Heras, Ricaldoni y Av. Italia.

La hinchada de Nacional ingresará por Garibaldi, Centenario y Albo. La aurinegra, por General Las Heras, Cataluña y Ramón Anador.

Una vez termine el partido, el equipo que gane deberá esperar unos 45 minutos para retirarse.

Artículos permitidos:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

• Banderas de hasta 2 m x 1 m.

• Termo y mate.

• Botellas de plástico de hasta 600 ml.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

Artículos prohibidos:

• Fuegos artificiales y bengalas, papel picado, serpentina, humos o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Elementos que puedan resultar ofensivos.

• Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

• Material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia.

• Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

• Paraguas.