Cumbre de la Celac: Orsi anuncia el envío de un embajador uruguayo a Etiopía

El presidente Yamandú Orsi habló en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( Celac ), que se desarrolla en Bogotá , donde Uruguay asume la presidencia protémpore del bloque.

Durante su discurso este sábado, Orsi puso énfasis en los lazos históricos entre América Latina, el Caribe y África, y aseguró que su gobierno buscará fortalecer esos vínculos. Anunció que Uruguay enviará un nuevo embajador a Adís Abeba, capital de Etiopía, con el objetivo de reforzar la presencia en el continente africano.

El mandatario remarcó la importancia de mantener y consolidar la paz, y destacó el rol de Uruguay en las operaciones de paz de Naciones Unidas en África.

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Además, señaló que el presente y el futuro ofrecen “enormes oportunidades de crecimiento” y planteó la necesidad de profundizar el diálogo entre las regiones. “Total compromiso con la profundización del vínculo entre Celac y la Unión Africana”, expresó.

Orsi aseguró que desde la Celac hará “los máximos esfuerzos” para seguir construyendo ese diálogo y habló de un “reencuentro histórico en beneficio de nuestros pueblos”.

Mirá la transmisión de la Celac, donde habló el mandatario.

Embed - X cumbre de Jefas y Jefes de Estado Celac - África

Orsi participa de la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrolla en Bogotá, donde Uruguay asume este sábado la presidencia protémpore del bloque.

En la agenda de este sábado, Orsi mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Burundi y titular de la Unión Africana, Evaristo Ndayashimiye, y con el presidente de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday.

La Celac, que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, es el principal espacio de concertación política de la región, orientado a fortalecer la integración, la cooperación y el diálogo frente a los desafíos globales.

Este viernes, Orsi se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien publicó en X: “Me reuní con el presidente Orsi de la República del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá”.