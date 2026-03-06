RECIBÍ EL NEWSLETTER
CÓRDOBA Y GRAL. HORNOS

Encontraron muerto a un hombre adentro de una carpa incendiada en Nuevo París; hay un detenido

El detenido tiene 43 años y antecedentes penales. Vive en situación de calle en el lugar y fue detenido por orden de la Fiscalía al cambiar varias veces su versión de lo ocurrido.

bomberos-incendio-camión

La Policía de Montevideo investiga como muerte dudosa la de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado adentro de una carpa incendiada en Nuevo París.

Personal policial concurrió en la madrugada de este viernes a las inmediaciones de Córdoba y General Hornos por el incendio en una carpa. Al lugar, también asistió efectivos de Bomberos que lograron apagar el fuego.

Cuando se procedió a inspeccionar el interior de la carpa se encontró al cuerpo de un hombre, del que se desconocen otros datos, informó la Policía. Su muerte fue constatada por un equipo médico de emergencia móvil.

Seguí leyendo

En el lugar, los policías encontraron a un hombre, de 43 años y con antecedentes penales, que vive en situación de calle en el lugar, fue detenido por orden de la Fiscalía de Flagrancia de 5º turno, al cambiar varias veces su versión de lo ocurrido en el relato que le hizo a los efectivos.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

