Cuidados a tener con las mascotas durante la ola de calor; pueden usar bloqueador solar pero con precaución

La especialista afirmó que el perro puede sufrir lo que se conoce como “golpe de calor”, que es cuando su organismo no tiene la capacidad de regular la alta temperatura que su cuerpo absorbe.

Recordó que los perros no tienen glándulas sudoríparas como los humanos y el calor lo eliminan a través del jadeo. “A veces no es suficiente todo ese jadeo que tienen (…) como para eliminar todo ese calor y puede sufrir golpe de calor”, advirtió.

Iribar indicó que eso puede tener consecuencias en la salud del animal como un síncope, convulsión, vómitos, diarrea y hasta causarle la muerte.

Recomendó que las mascotas tengan sombra y un lugar fresco a disposición con agua fresca, la que se debe cambiar varias veces, porque al igual que el alimento, se descompone por su exposición al Sol.

En el caso del alimento, se debe ponerlo a la hora de la comida y retirarlo a un lugar fresco hasta el próximo horario de ingesta. Iribar sostuvo que se han visto cuadros de vómitos y diarrea por alimento en mal estado.

Por último, aconsejó regular los horarios de paseo y recordó que existen protectores solares para mascotas. De no contar con ellos, se puede usar un bloqueador solar de humanos factor 50 con la precaución de no colocarles donde se puedan lamer, ya que puede llegar a ser tóxico, y aplicarles solo en los lugares donde no lleguen con la lengua, como arriba de la nariz o en el extremo de las orejas.