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TRAVEL VIP Y MAGNA GROUP

Imputaron a la dueña de la agencia de viajes y a su hijo por maniobras con venta de pasajes y paquetes turísticos

La Justicia les imputó los delitos de desacato, estafa y asociación para delinquir. La mujer de 43 años irá a prisión preventiva por 150 días, mientras que su hijo, de 21, deberá cumplir con medidas cautelares por 180 días.

Lo incautado en la casa de Ciudad de la Costa a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa.&nbsp;

Lo incautado en la casa de Ciudad de la Costa a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa. 

La dueña de la agencia de viajes Travel Vip y su hijo fueron imputados por desacato, estafa y asociación para delinquir por maniobras con la venta de pasajes y paquetes turísticos que no se concretaban en perjuicio de sus clientes.

La Fiscalía de Flagrancia de 8º turno logró la imputación de ambos. En el caso de la mujer, por los delitos de desacato, reiterados delitos de estafa y asociación para delinquir y se dispuso la prisión preventiva por 150 días. En tanto, el hijo fue imputado por los delitos de estafa y asociación para delinquir. Deberá cumplir con medidas cautelares, como la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la prohibición de actuar como operador turístico por 180 días.

La investigación de la Fiscalía continúa.

Lo incautado en la casa de Ciudad de la Costa a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa. 
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Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo

La mujer de 43 años fue detenida en un allanamiento realizado el martes por la Policía en Ciudad de la Costa. En tanto, su hijo de 21 años también fue detenido y sometido a la Justicia. Los efectivos incautaron documentación de reservas, cheques, computadoras y celulares.

El 15 de octubre, el Ministerio de Turismo, por resolución del ministro Pablo Menoni, había solicitado la clausura preventiva de empresa Magna Group por presuntas irregularidades e incumplimientos. Otra empresa vinculada al grupo denunciado, Travel Vip, había sido suspendida y clausurada el 21 de abril de 2025, pero sin embargo, continuó operando.

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