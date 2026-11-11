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Cuento del tío en Maldonado: una anciana de 90 años fue estafada en más de $500.000; Jefatura emitió exhortaciones

Por esta maniobra fue detenido un hombre en un allanamiento en Montevideo y condenada como autor penalmente responsable de un delito de estafa agravada.

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Una nueva estafa bajo la modalidad del cuento del tío tuvo como víctima a una anciana de 90 años en Maldonado y dejó a un hombre condenado. La Policía de ese departamento explicó a la población cómo actuar para evitar caer en la maniobra.

La mujer recibió el llamado de una persona, a través de una red social, que se hizo pasar por su yerno y le indicó que debía realizar un cambio de billetes. Seguidamente, un hombre se presentó en el domicilio y la mujer le dio $570.000.

Personal policial llevó adelante una investigación que permitió identificar un auto presuntamente vinculado al hecho, y logró establecer la presunta participación de un hombre de 22 años, quien habría conducido dicho vehículo el día de la estafa.

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Además, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Montevideo que terminó con la detención del presunto autor, quien fue identificado con las iniciales L.A.A.T., de 22 años de edad, sin antecedentes penales. Los efectivos incautaron un teléfono celular, el auto investigado, envoltorios con sustancia vegetal, un recipiente con marihuana y una balanza de precisión.

El hombre fue condenado en Maldonado como autor penalmente responsable de un delito de estafa agravada, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir; la pena de 19 meses de prisión la cumplirá con 10 meses de prisión efectiva y los restantes nueve bajo un régimen de libertad a prueba.

Deberá fijar domicilio y no modificarlo, someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama, presentarse una vez a la semana a la seccional policial correspondiente a su domicilio y prestar servicio comunitario una vez por semana, dos horas diarias.

Desde la Jefatura de Maldonado exhortaron a no dejarse llevar por el miedo ni por las amenazas, porque los estafadores buscan que tomes decisiones apresuradas ni tampoco a seguir conversaciones ni proporcionar datos personales, bancarios o información sobre tu familia.

Es importante llamar directamente a un familiar a su número habitual. Si no responde, contactar a otra persona de confianza que pueda ayudarte a comprobar lo sucedido y sobre todo no utilizar números que te dicte quien llama.

Además, advirtieron a no entregar dinero, joyas ni objetos de valor a desconocidos, aunque digan actuar en nombre de un familiar o de una institución. Si sospechas que se trata de una estafa, comunicate con la Policía por los canales oficiales. Si ya entregaste dinero o información, denunciá cuanto antes.

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