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Cuento del tío: imputaron a una mujer que había robado $513.000 y joyas mediante estafa; buscan a dos hombres

El fiscal del caso es William Rosa, quien explicó que los delincuentes suelen contactar a "personas vulnerables, mayores" y se ilustra una situación compleja para la que se necesita dinero.

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Una mujer de 33 años fue imputado varios delitos de estafa y asociación para delinquir. La medida cautelar es arresto domiciliario total hasta el 15 de febrero.

La mujer fue detenida el jueves en el marco de varios allanamientos en Reducto, Aguada, Cruz de Carrasco y Unión. Buscan a dos hombres, de 33 y 42 años.

En uno de los casos por el que la mujer fue imputada ocurrió en Carrasco. Allí, los delincuentes se llevaron joyas y 513.000 pesos. Las víctimas son dos mujeres, de 71 y 84 años.

cuento del tio: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y mas de 500.000 pesos
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Cuento del tío: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y más de 500.000 pesos

El cuento del tío fue el siguiente: llamaron a la empleada de la casa -la mujer de 71 años- y le dijeron que la hija de la dueña -de 84- sufrió un siniestro de tránsito en el que atropelló a una embarazada, y que para liberarla necesitaban dinero. El dinero que les entregó fueron de préstamos que sacó.

Además de cometer estafas, la mujer ahora imputada intentó ingresar un teléfono celular a un centro penitenciario donde está alojado su hermano, un hecho que también está en investigación, debido a que en muchas ocasiones los cuentos del tío se realizan desde las cárceles.

El fiscal del caso es William Rosa, quien explicó que los delincuentes suelen contactar a "personas vulnerables, mayores" y se ilustra una situación compleja para la que se necesita dinero. "En la desesperación, las personas acuden a sacar préstamos por cuantiosas cifras, de miles y miles de pesos, y después entregan esas cifras y se enteran que han sido defraudadas", detalló.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para la mujer, por precaución de que entorpeciera la investigación, considerando que hay dos hombres buscados aún, y por la seguridad de las víctimas, pero la Justicia resolvió arresto domiciliario total.

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