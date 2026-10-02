Una mujer de 33 años fue imputado varios delitos de estafa y asociación para delinquir. La medida cautelar es arresto domiciliario total hasta el 15 de febrero.
Cuento del tío: imputaron a una mujer que había robado $513.000 y joyas mediante estafa; buscan a dos hombres
El fiscal del caso es William Rosa, quien explicó que los delincuentes suelen contactar a "personas vulnerables, mayores" y se ilustra una situación compleja para la que se necesita dinero.
La mujer fue detenida el jueves en el marco de varios allanamientos en Reducto, Aguada, Cruz de Carrasco y Unión. Buscan a dos hombres, de 33 y 42 años.
En uno de los casos por el que la mujer fue imputada ocurrió en Carrasco. Allí, los delincuentes se llevaron joyas y 513.000 pesos. Las víctimas son dos mujeres, de 71 y 84 años.
Cuento del tío: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y más de 500.000 pesos
El cuento del tío fue el siguiente: llamaron a la empleada de la casa -la mujer de 71 años- y le dijeron que la hija de la dueña -de 84- sufrió un siniestro de tránsito en el que atropelló a una embarazada, y que para liberarla necesitaban dinero. El dinero que les entregó fueron de préstamos que sacó.
Además de cometer estafas, la mujer ahora imputada intentó ingresar un teléfono celular a un centro penitenciario donde está alojado su hermano, un hecho que también está en investigación, debido a que en muchas ocasiones los cuentos del tío se realizan desde las cárceles.
El fiscal del caso es William Rosa, quien explicó que los delincuentes suelen contactar a "personas vulnerables, mayores" y se ilustra una situación compleja para la que se necesita dinero. "En la desesperación, las personas acuden a sacar préstamos por cuantiosas cifras, de miles y miles de pesos, y después entregan esas cifras y se enteran que han sido defraudadas", detalló.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para la mujer, por precaución de que entorpeciera la investigación, considerando que hay dos hombres buscados aún, y por la seguridad de las víctimas, pero la Justicia resolvió arresto domiciliario total.
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