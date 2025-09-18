Un anciano, de 84 años, fue estafado este jueves en 500.000 pesos y 150.000 dólares mediante la modalidad del cuento del tío.
Cuento del tío: anciano de 84 años fue estafado en $ 500.000 y USD 150.000; la Policía busca a los delincuentes
Los estafadores llamaron al hombre y le dijeron que su hijo había sufrido un siniestro grave y que iban a retirar el dinero de su domicilio de Flor de Maroñas.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hombre recibió una llamada telefónica en la que delincuentes le dicen que su hijo había sido víctima de un siniestro de tránsito muy grave. Además, le dijeron que dos personas iban a ir hasta su domicilio, ubicado en el barrio Flor de Maroñas, a retirar el dinero.
Información primaria indica que los individuos lograron robarle 500.000 pesos y algunos dólares.
Personal de Zona Operacional III investiga el hecho mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables de la maniobra delictiva.
Temas de la nota
Lo más visto
el informe de nubel cisneros
Ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
en maldonado
Un hombre de 75 años sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de amenazar a adolescentes con un arma
en minas, lavalleja
Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
HOMICIDIO
Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
testimonio y cámaras
Dejá tu comentario