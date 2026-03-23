Una persona de 60 años fue estafada con el cuento del tío. Delincuentes la engañaron para que transfiriera dinero a una cuenta bancaria. La víctima, que vive en Punta Gorda, pensaba que un familiar necesitaba ayuda y transfirió 8000 dólares y 120.000 pesos.
Cometió estafa con el cuento del tío y fue detenido después de retirar el dinero en un banco de Montevideo
La víctima transfirió 8000 dólares y 120.000 pesos porque creyó que un familiar necesitaba ayuda. El dinero fue recuperado.
La Policía activó un protocolo de seguridad para este tipo de delitos y tras una investigación permitió determinar que un delincuente iba a retirar el dinero que la víctima había transferido en un banco del barrio Colón, en Montevideo.
Las autoridades montaron un operativo en el banco, el delincuente retiró todo el dinero, fue seguido en tareas de vigilancia y fue detenido por los investigadores de la Zona Operacional IV.
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Todo lo robado fue recuperado y el hombre de 49 fue imputado por estafa, con prisión preventiva por 45 días, mientras continúa la investigación.
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