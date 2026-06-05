El presidente Yamandú Orsi participó este viernes del foro Mercosur – Unión Europea en Montevideo, organizado en en el marco del acuerdo comercial firmado en enero de este año y que comenzó a regir en mayo de forma provisoria, ya con exportaciones de Uruguay hacia el viejo continente sin aranceles.
"Cuenten con Uruguay, nos gusta asumir este rol de construir puentes", dijo Orsi en el foro Mercosur – Unión Europea
El presidente Orsi participó este viernes del foro Mercosur – Unión Europea en Montevideo, en el marco del acuerdo comercial que comenzó a regir en mayo.
En ese foro, Orsi dijo que tras décadas de distanciamiento y negociación sin éxito, ahora se logró “reformular el vínculo Europa América Latina, con el protagonismo de el Mercosur, como alternativa a lo que pasa hoy en el mundo”.
“La Unión Europea, el Mercosur y la Celac son potentes en sí mismo, pero lo mejor es cómo esos conglomerados o archipiélagos se conectan, en contraposición a lo que podría ser islas”, dijo Orsi, y agregó que desde este punto del continente americano “la principal misión es hacer que las puertas se sigan abriendo”.
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“Cuenten con Uruguay, nos gusta asumir este rol de construir puentes”, finalizó.
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