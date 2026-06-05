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"Cuenten con Uruguay, nos gusta asumir este rol de construir puentes", dijo Orsi en el foro Mercosur – Unión Europea

El presidente Orsi participó este viernes del foro Mercosur – Unión Europea en Montevideo, en el marco del acuerdo comercial que comenzó a regir en mayo.

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El presidente Yamandú Orsi participó este viernes del foro Mercosur – Unión Europea en Montevideo, organizado en en el marco del acuerdo comercial firmado en enero de este año y que comenzó a regir en mayo de forma provisoria, ya con exportaciones de Uruguay hacia el viejo continente sin aranceles.

En ese foro, Orsi dijo que tras décadas de distanciamiento y negociación sin éxito, ahora se logró “reformular el vínculo Europa América Latina, con el protagonismo de el Mercosur, como alternativa a lo que pasa hoy en el mundo”.

“La Unión Europea, el Mercosur y la Celac son potentes en sí mismo, pero lo mejor es cómo esos conglomerados o archipiélagos se conectan, en contraposición a lo que podría ser islas”, dijo Orsi, y agregó que desde este punto del continente americano “la principal misión es hacer que las puertas se sigan abriendo”.

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“Cuenten con Uruguay, nos gusta asumir este rol de construir puentes”, finalizó.

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