Cuatro participantes de Gran Hermano Uruguay quedaron en placa de nominados: mirá quiénes pueden irse

Este miércoles, los participantes de Gran Hermano Uruguay ingresaron al confesionario para nominar y cuatro de ellos quedaron en placa: Bruno Acevedo, Gustavo Fernández, Agustina Zerbino y Tai Dudok.

Otros cuatro participantes también recibieron votos, pero no quedaron nominados: Jessica Martínez y Bruno Reyes obtuvieron tres votos cada uno; Jazmín Esquivel, dos; y Matías Calimares, uno.

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Fabricio Bianchessi había ganado la prueba de la semana y quedó inmune a esta nominación. Este jueves deberá salvar a uno de los participantes que están en placa.

Además, el domingo el jugador que tenga menos votos también saldrá de placa. De esa manera, el lunes quedarán dos participantes en un versus y esa noche se conocerá quién deberá abandonar la casa.

Jessica Martínez fue quien realizó esta semana la nominación espontánea.

Para votar, los televidentes pueden enviar un SMS al 7020 con la palabra VOTO seguida del nombre del participante que quieren que deje la competencia. También pueden hacerlo a través de la aplicación de Pago Después. El voto es negativo.

La última eliminada de la casa fue Laura Dotto, quien estuvo el martes y el miércoles en los estudios de Canal 10.

Los programas de Gran Hermano Uruguay se emiten a continuación de la edición central de Subrayado.