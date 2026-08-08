Cuatro muertos en accidente de helicóptero en Rio, incluidas tres turistas colombianas de una misma familia

Un accidente de helicóptero causó este sábado la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro, entre ellas, tres turistas colombianas de una misma familia, confirmó la cónsul de ese país a la AFP.

El helicóptero se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña.

Los bomberos confirmaron que el piloto y tres mujeres quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes que muestran la aeronave envuelta en llamas en el corazón del bosque, en un terreno escarpado y de difícil acceso.

La cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, declaró a la AFP que las tres mujeres formaban parte de un grupo de seis personas de una misma familia que había viajado a la ciudad brasileña para celebrar los 15 años de una adolescente.

Su abuela, una tía y una prima fallecieron en el accidente.

El grupo se había dividido en dos porque el helicóptero tenía capacidad para llevar solo a tres pasajeros.

La adolescente tenía previsto tomar otro vuelo más tarde junto con su padre y la pareja de este, detalló la cónsul.

El consulado señaló que "apoyó" a las autoridades brasileñas en la identificación de las víctimas, tarea "difícil" debido al estado de los cuerpos.

El accidente ocurrió cerca de la Vista China, un monumento que reproduce una pagoda china, popular entre los turistas por sus vistas panorámicas de Río de Janeiro desde un punto elevado en el bosque.

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

Los viajes en helicóptero son una atracción popular para los turistas que desean contemplar los famosos puntos de interés de Río de Janeiro y el esplendor natural de esta ciudad costera.

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, declaró en la red social X que había solicitado a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil que tomara medidas inmediatas para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, cuya frecuencia sigue en aumento en esta metrópolis altamente turística.

FUENTE: AFP