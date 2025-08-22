Cuatro hombres fueron imputados en Lavalleja: los investigan por rapiñas a locales de pagos y un copamiento

Cuatro hombres fueron imputados en el departamento de Lavalleja. Son investigados por las rapiñas a locales de pagos en Minas, desde uno se llevaron 1 millón de pesos. También por un copamiento en el poblado Colón, de ese departamento. Otro de los casos es un intento de rapiña a un camionero, mediante disparos.

Las detenciones se produjeron en varios allanamientos en Minas, el miércoles, y en las últimas horas fueron imputados dos hombres, de 22 y 30 años, por tres delitos de lesiones personales en concurrencia fuera de la reiteración real con un delito de copamiento, en calidad de autor y co-autor respectivamente. Van a 150 días de prisión preventiva, hasta que se dicte la condena.

Los otros dos son de 33 y 37 años, tres delitos de rapiña especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de lesiones graves, un delito de porte de armas en lugares públicos y uno de tráfico de armas y municiones en régimen de reiteración real. La prisión preventiva es por 120 días.

