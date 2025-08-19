RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAVALLEJA

Despiste y vuelco de un camión dejó a su conductor de 46 años politraumatizado

El siniestro de tránsito ocurrió pasado el mediodía de este martes a la altura del kilómetro 172 de la ruta 8 en el departamento de Lavalleja.

accidente-camion-policia-caminera-ruta-8-km-172

Un hombre de 46 años resultó politraumatizado leve tras despistar y volcar el camión que conducía.

El camión circulaba de norte a sur, cuando por causas que se investigan despistó y volcó, quedando sobre la faja natural de la ruta.

Camión cargado con soja despistó y volcó sobre la ruta 21; el conductor resultó politraumatizado

El conductor y único ocupante del vehículo resultó politraumatizado leve, fue asistido en la policlínica de una mutualista en la ciudad de Mariscala y dado de alta, informó Policía Caminera.

