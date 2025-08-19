Una rapiña millonaria fue cometida a las 19:50 horas de este lunes en una red de cobranzas en Minas, Lavalleja. Delincuentes escaparon con $ 1 millón, informaron fuentes policiales a Subrayado.
Delincuentes rapiñaron $ 1 millón de una red de cobranza en Minas
La Policía busca a dos hombres como sospechosos del robo. Antes de escapar, efectuaron un disparo.
Según información que maneja la Policía, fueron dos hombres, que ahora son intensamente buscados. Las fuentes añadieron que en el local los hombres hicieron un disparo, sin herir a nadie. Redujeron a una empleada y escaparon en moto.
La Policía está trabajando sobre siete rapiñas cometidas en 19 días y sospecha que es la misma banda criminal.
