Delincuentes rapiñaron $ 1 millón de una red de cobranza en Minas

Foto: Subrayado. Archivo.

Una rapiña millonaria fue cometida a las 19:50 horas de este lunes en una red de cobranzas en Minas, Lavalleja. Delincuentes escaparon con $ 1 millón, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Según información que maneja la Policía, fueron dos hombres, que ahora son intensamente buscados. Las fuentes añadieron que en el local los hombres hicieron un disparo, sin herir a nadie. Redujeron a una empleada y escaparon en moto.

La Policía está trabajando sobre siete rapiñas cometidas en 19 días y sospecha que es la misma banda criminal.

Temas de la nota Minas

policía