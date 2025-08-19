RECIBÍ EL NEWSLETTER
eran dos

Delincuentes rapiñaron $ 1 millón de una red de cobranza en Minas

La Policía busca a dos hombres como sospechosos del robo. Antes de escapar, efectuaron un disparo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Una rapiña millonaria fue cometida a las 19:50 horas de este lunes en una red de cobranzas en Minas, Lavalleja. Delincuentes escaparon con $ 1 millón, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Según información que maneja la Policía, fueron dos hombres, que ahora son intensamente buscados. Las fuentes añadieron que en el local los hombres hicieron un disparo, sin herir a nadie. Redujeron a una empleada y escaparon en moto.

La Policía está trabajando sobre siete rapiñas cometidas en 19 días y sospecha que es la misma banda criminal.

intento de rapina en minas termina con un camionero baleado: video muestra el momento de los disparos
Seguí leyendo

Intento de rapiña en Minas termina con un camionero baleado: video muestra el momento de los disparos

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
en ciudad vieja

Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"

Te puede interesar

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
EL SINIESTRO OCURRIÓ EN LEZICA

Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5
SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5

Dejá tu comentario