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OPERACIÓN HEFESTO

Cuatro detenidos y dos toneladas de cobre incautadas en operativo policial en Las Piedras por robo de cables

La Operación Hefesto estuvo destinada a combatir el robo de cables de UTE y Antel, materiales de las vías del tren y equipos de aires acondicionados.

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La Policía de Canelones detuvo a cuatro hombres e incautó dos toneladas de cobre en el marco de un procedimiento realizado en la ciudad de Las Piedras.

La investigación, denominada Operación Hefesto, estuvo a cargo de efectivos de la seccional 21 de la Jefatura de Canelones con las directivas de la Fiscalía de 2º turno, destinada a combatir el robo de cables de UTE y Antel, materiales de las vías del tren y equipos de aires acondicionados para extraer el cobre.

La investigación policial identificó a cuatro establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de metales, donde se comercializaba el material robado. Con orden judicial, la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos y fueron detenidos cuatro hombres de 54, 72, 54 y 90 años.

Foto: Subrayado. Avenida Rondeau y Lima, barrio Aguada.
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Además, se incautaron dos toneladas de cobre, balanzas de precisión y celulares. Uno de los implicados, A.J.V.A., de 54 años, posee antecedentes penales por delitos de hurto y daños, mientras que los restantes no tienen antecedentes.

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