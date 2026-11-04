Niña de 10 años fue diagnosticada con meningococo en Florida; MSP convoca a vacunación masiva sin agenda este viernes

Una niña de 10 años fue diagnosticada con meningococo en el departamento de Florida. La paciente es atendida en Montevideo y evoluciona bien, aseguró este miércoles la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

En lo que va del año, se han registrado 39 casos de meningitis y enfermedad meningocócica en todo el país. Han fallecido ocho personas; cinco en Montevideo, una en Canelones, una en Soriano y otra en Tacuarembó. Tres tenían entre 5 y 14 años, dos entre 15 y 64 años, una mayor de 65 años, otra entre 1 y 4 años, y otra menor a 1 año.

Lustemberg convocó a una jornada nacional de vacunación contra el meningococo para este viernes destinada a niños y adolescentes de entre 2 y 15 años; la mayoría de los vacunatorios sin agenda .

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Adelantó que antes de que termine el año se extenderá la vacunación hasta los 18 años. Lustemberg dijo que se vacunó la mitad de la población objetivo, entre 2 y 15 años. La vacuna es gratuita y protege contra el serotipo C, que se da en el 70% de los casos.

"Hoy tenemos vacunas disponibles y nos faltan brazos y niños para vacunarse", aseguró.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

Se realizó una jornada de atención odontológica para adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años del Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) en Brazo Oriental.

En una primera parte, se realiza un diagnóstico de la salud bucal y luego accederán a prestaciones, inclusive procedimientos que no están en el PIAS (Plan Integral de Atención en Salud), como restauraciones e implantes.

El convenio también incluirá prestaciones vinculadas al abordaje de salud mental.