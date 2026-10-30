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Homicidio en montevideo

Un hombre de 47 años fue asesinado en Aguada: hay dos detenidos

El homicidio ocurrió en avenida Rondeau y Lima. Los detenidos, un hombre de 31 años y una mujer de 30, fueron identificados como presuntos responsables.

Foto: Subrayado. Avenida Rondeau y Lima, barrio Aguada.

Foto: Subrayado. Avenida Rondeau y Lima, barrio Aguada.

Foto: Subrayado. Avenida Rondeau y Lima, barrio Aguada.

Foto: Subrayado. Avenida Rondeau y Lima, barrio Aguada.

Un hombre de 47 años fue asesinado a las 2:40 de este viernes en avenida Rondeau y Lima, en el barrio Aguada de Montevideo. Por el homicidio hay dos personas detenidas, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

Los arrestados son un hombre de 31 años, que tiene tres antecedentes penales, y una mujer de 30, con seis antecedentes. Ambos están a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 3.º turno.

Según las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Policía, el hombre forcejeó con ambos detenidos, quienes lo hirieron y luego se retiraron por la calle Lima. Los efectivos los ubicaron y detuvieron.

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El cuerpo fue trasladado a morgue para realizar la autopsia correspondiente y determinar circunstancias del ataque.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía especializada de 3.º turno. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

El fallecido también tenía antecedentes, informó la Policía.

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