Un hombre de 47 años fue asesinado a las 2:40 de este viernes en avenida Rondeau y Lima, en el barrio Aguada de Montevideo. Por el homicidio hay dos personas detenidas, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.
Un hombre de 47 años fue asesinado en Aguada: hay dos detenidos
El homicidio ocurrió en avenida Rondeau y Lima. Los detenidos, un hombre de 31 años y una mujer de 30, fueron identificados como presuntos responsables.
Los arrestados son un hombre de 31 años, que tiene tres antecedentes penales, y una mujer de 30, con seis antecedentes. Ambos están a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 3.º turno.
Según las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Policía, el hombre forcejeó con ambos detenidos, quienes lo hirieron y luego se retiraron por la calle Lima. Los efectivos los ubicaron y detuvieron.
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El cuerpo fue trasladado a morgue para realizar la autopsia correspondiente y determinar circunstancias del ataque.
La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía especializada de 3.º turno. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.
El fallecido también tenía antecedentes, informó la Policía.
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