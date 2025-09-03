RECIBÍ EL NEWSLETTER
oeste de montevideo

Cuatro delincuentes asaltaron un local de pagos en Santa Catalina: huyeron con $ 300.000

La rapiña ocurrió cuando el local recién abría, a las ocho y veinte de la mañana. Los agresores usaron armas largas y escaparon en dos vehículos.

Un local de pagos fue asaltado a las 8:20 horas de este miércoles en el barrio Santa Catalina, ubicado en el oeste montevideano. Cuatro delincuentes armados y encapuchados lograron llevarse unos $ 300.000, informaron fuentes de la investigación a Subrayado.

Los agresores usaron armas largas, según dijeron testigos y también se observa en cámaras de videovigilancia. Esas imágenes son las que ahora investigadores de la Zona Operacional IV analizan para conocer los movimientos de los rapiñeros y tratar de identificarlos.

Los delincuentes no hirieron a nadie, más allá de que amenazaron a empleados. Se encuentran prófugos tras huir en un auto Chevrolet Onix negro sin matrícula y abandonarlo en el barrio Cotravi. Allí se subieron a otro vehículo.

El local de pagos está ubicado en Las Rosas y Las Achiras. Al lugar llegaron policías de la seccional 24 y efectivos de la Policía Científica para periciar la escena.

