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FRAY BENTOS

Dos condenados por estafar a una anciana mediante el cuento del tío; cumplirán 4 y 8 meses de prisión

Los estafadores llamaron a la mujer de 86 años y se hicieron pasar por un familiar que necesitaba $50.000 para liberar a su pareja.

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Dos delincuentes fueron condenados tras estafar a una anciana de 86 años mediante el cuento del tío, en la ciudad de Fray Bentos. Mediante una llamada telefónica la mujer entregó $50.000 a los estafadores delincuentes.

Uno de ellos fue condenado, mediante proceso abreviado, como cómplice de estafa por 4 meses, mientras que el segundo deberá cumplir 8 meses de prisión, en carácter de autor.

El subjefe de Policía de Río Negro, Gustavo Alzamendía, dijo a Subrayado que los efectivos lograron identificar y detener a un vehículo con chapa matrícula de otro departamento. Una vez en la seccional, los dos detenidos presentaron diferencias en sus declaraciones.

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En un registro primario, la Policía logró la ubicación de $50.000.

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