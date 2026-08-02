Dos condenados por estafar a una anciana mediante el cuento del tío; cumplirán 4 y 8 meses de prisión

Dos delincuentes fueron condenados tras estafar a una anciana de 86 años mediante el cuento del tío, en la ciudad de Fray Bentos. Mediante una llamada telefónica la mujer entregó $50.000 a los estafadores delincuentes.

Uno de ellos fue condenado, mediante proceso abreviado, como cómplice de estafa por 4 meses, mientras que el segundo deberá cumplir 8 meses de prisión, en carácter de autor.

El subjefe de Policía de Río Negro, Gustavo Alzamendía, dijo a Subrayado que los efectivos lograron identificar y detener a un vehículo con chapa matrícula de otro departamento. Una vez en la seccional, los dos detenidos presentaron diferencias en sus declaraciones.

En un registro primario, la Policía logró la ubicación de $50.000.