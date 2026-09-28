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EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Cuarto intermedio en la negociación de TCP con los trabajadores, que se retoma el martes tras nueva propuesta del MTSS

La propuesta de acercamiento del MTSS "se sitúa de manera equidistante respecto de lo que son las propuestas del sindicato y las posibilidades que ha manifestado la empresa", dijo el subsecretario.

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La negociación por el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata continúa el martes, tras votarse un cuarto intermedio este lunes.

El presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo, sostuvo que este lunes el Ministerio del Interior presentó una propuesta de acercamiento, que debe ser analizada y que la conversación continuará.

"Es negociar un poco más y para nosotros hay que continuar mañana", indicó Reinaldo. Sigue entre las posibilidades el paro de 48 horas que planteó el sindicato portuario en asamblea general.

conflicto en tcp: nueva reunion hoy de tarde en el ministerio de trabajo para intentar llegar a un acuerdo
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"Mañana continuaremos negociando y lo que todos queremos es tratar de llegar a un acuerdo", remarcó.

Uno de los puntos que marcan el conflicto es que los trabajadores pedían que la empresa aseguro 25 jornales mínimos para unos 190 trabajadores. La propuesta actual del Ministerio de Trabajo lo bajó a 21.

La propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo "se sitúa de manera equidistante respecto de lo que son las propuestas del sindicato y las posibilidades que ha manifestado hasta el momento la empresa", dijo el subsecretario Hubo Barretto.

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