RECIBÍ EL NEWSLETTER
Habló el ministro Juan Castillo

Conflicto en TCP: nueva reunión hoy de tarde en el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo

A la hora 15 se vuelven a reunir en el Ministerio de Trabajo dirigentes del sindicato y representantes de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

anp-tcp-puerto-montevideo

El conflicto entre el sindicato de trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) tendrá este lunes de tarde una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar acercar las partes y firmar un nuevo convenio colectivo que deje atrás ocho meses de marchas y contramarchas, con varios días de paro que, según los empresarios y los exportadores, provocaron cuantiosas pérdidas.

La reunión será este lunes a la hora 15 y el ministro Juan Castillo dijo que espera llegar a un acuerdo hoy mismo, o por lo menos acercar las partes para resolver el conflicto el martes lo antes posible.

“Hoy venimos con la expectativa de una respuesta afirmativa ya hoy”, dijo Castillo en rueda de prensa. Agregó que vio “mucha firmeza” en las partes en cuanto a la necesidad de resolver el conflicto y volver a la normalidad en el principal operador de contenedores del puerto de Montevideo.

conflicto en tcp: gobierno plantea aumento escalonado de jornales asegurados y subir monto de partida extraordinaria
Seguí leyendo

Conflicto en TCP: gobierno plantea aumento escalonado de jornales asegurados y subir monto de partida extraordinaria

Cambios en la normativa

Por su parte, el ministro de Economía Gabriel Oddone dijo que más allá de resolver el conflicto entre TCP y el sindicato, su equipo trabaja en “la revisión de normativa portuaria para fortalecer la competencia del puerto de Montevideo”.

El ministro dijo en rueda de prensa que alguna de estas normas en revisión “subyacen al conflicto” en TCP.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
Avenida aparicio saravia

Un bebé de un año murió en un accidente de tránsito en Piedras Blancas
URU 4-1 COR

Diego Forlán hizo cambios y Uruguay goleó 4-1 a Corea: dos de Darwin, uno De Arrascaeta y otro Guillermo Varela
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Cambia el tiempo este domingo en todo el país: Nubel Cisneros anuncia lluvias, tormentas y frente frío
"enorme gravedad"

Asuntos Políticos del PN recibió a edil por asesor condenado por lavado de activos; Gómez pidió licencia
INUMET

Meteorología actualizó el aviso por tormentas: para el martes se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h

Te puede interesar

Edil Gonzalo Gómez habló de su vínculo con Pablo Leiva: No es mi asesor, dijo y reconoció que fue un error contratarlo
LEIVA ES EL PADRE DE SU SECRETARIO

Edil Gonzalo Gómez habló de su vínculo con Pablo Leiva: "No es mi asesor", dijo y reconoció que fue un error contratarlo
El FA le pide al Partido Nacional una explicación clara y elocuente por el asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos
DECLARACIÓN DEL FA

El FA le pide al Partido Nacional "una explicación clara y elocuente" por el asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos
De Arrascaeta, cuando salía lesionado del partido con la Celeste. Foto: AFP
PARTE MÉDICO

De Arrascaeta tiene fractura en su muñeca izquierda y debe ser operado, informó Flamengo

Dejá tu comentario