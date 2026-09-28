Conflicto en TCP: nueva reunión hoy de tarde en el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo

El conflicto entre el sindicato de trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) tendrá este lunes de tarde una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar acercar las partes y firmar un nuevo convenio colectivo que deje atrás ocho meses de marchas y contramarchas, con varios días de paro que, según los empresarios y los exportadores, provocaron cuantiosas pérdidas.

La reunión será este lunes a la hora 15 y el ministro Juan Castillo dijo que espera llegar a un acuerdo hoy mismo, o por lo menos acercar las partes para resolver el conflicto el martes lo antes posible.

“Hoy venimos con la expectativa de una respuesta afirmativa ya hoy”, dijo Castillo en rueda de prensa. Agregó que vio “mucha firmeza” en las partes en cuanto a la necesidad de resolver el conflicto y volver a la normalidad en el principal operador de contenedores del puerto de Montevideo.

Cambios en la normativa

Por su parte, el ministro de Economía Gabriel Oddone dijo que más allá de resolver el conflicto entre TCP y el sindicato, su equipo trabaja en “la revisión de normativa portuaria para fortalecer la competencia del puerto de Montevideo”.

El ministro dijo en rueda de prensa que alguna de estas normas en revisión “subyacen al conflicto” en TCP.