"¿Cuántas palizas más me tenía que aguantar?", escribió la pareja de Nicolás Albarracín

Me tenía que callar para que no me juzguen ? Cuantas palizas más tenía que aguantar, claro que tuve que defenderme en más de una ocasión porque ya no podía más, vos no te defenderías? soy culpable de esto yo también por en vez de denunciar, permitir y callar por miedo al después pic.twitter.com/nzNMi8ud47