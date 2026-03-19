Crece la violencia en Flor de Maroñas: ráfaga de disparos de media hora, crímenes y el miedo de los vecinos de hablar

La violencia en Flor de Maroñas se incrementa día a día y por eso la Policía tiene al barrio bajo la lupa.

En la noche de este miércoles, vecinos registraron una balacera que duró aproximadamente media hora en Costanera Aurelia Viera y Puntas de Soto, cerca del Parque Guaraní.

Subrayado accedió al audio donde se aprecia las ráfagas de disparos y recorrió la zona. Los vecinos tienen miedo de hablar. Fuera de cámaras contaron que las balaceras ocurren de forma reiterada, pero que la de la pasada noche fue más intensa.

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Estos no son hechos aislados, ya que durante el mes de marzo se han registrado varias situaciones de violencia. El 2 de marzo tuvo lugar un crimen en Santos Tomé y Oyarbide. El 4 de marzo hubo allanamientos contra una banda dedicada a usurpar casas; 3 personas resultaron detenidas y se incautó armas.

El 16 de marzo, una bebé resultó baleada en lo que se conoce como Las Cinco Esquinas, lugar donde operan bandas de narcotraficantes, según vecinos.

Por último, este miércoles resultó herida un adolescente de 16 años y mujer fue asesinada en un ataque a balazos.

La Policía cree que todo está relacionado con un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes.