Informe frío extremo: 3.252 personas asistidas; 2.282 en Montevideo y 970 en el interior

El Sistema Nacional de Emergencias informó que este martes brindó asistencia a 3.252 personas en el marco de la alerta roja por frío extremo: 2.282 en Montevideo y 970 en el interior.

En el Polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial se alojaron 165 personas, en el Servicio de Transporte del Ejército 79 y en UTE Cuareim 134.

En los Centros de Evacuación del Sinae en Montevideo se alojaron 378 personas, 282 en el interior, sumando un total de 660 en todo el país.

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En los refugios del Ministerio de Desarrollo Social en Montevideo se alojaron 1.904 personas, 688 en el interior, haciendo un total de 2.252.

Se realizaron 270 traslados y 4 detenciones por desacato en la capital del país.