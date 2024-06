"Cuando vi a mi hijo no podía creer", dijo la madre del joven de 28 años asesinado en Cerro Norte

“Lo único que sé es que yo sentí unos tiros, tiros, tiros”, dijo la madre. Llamó a su otro hijo que estaba trabajando de vigilancia y le contó lo que escuchaba. Cuando cortó, le avisaron que habían matado a Arturo. “Cuando vi a mi hijo no podía creer. Si no hacía nada, no era malo. Todo el día laburando”, expresó en diálogo con Subrayado.