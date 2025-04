"Cuando se trata de elegir por la paz, Uruguay siempre está", dijo Orsi en acto recordatorio del Genocidio Armenio

"Cuando se trata de elegir por la paz, Uruguay siempre está. Y creo que hoy la casualidad o lo que sea nos pone también en un momento muy particular", dijo.

"No solo no dudamos, sino que es mirarnos entre nosotros y por más diferencias partidarias que tengamos, sabemos que en esa no vamos a aflojar", consideró.

Agradeció a la comunidad armenia que eligió a Uruguay y "por recordarnos permanentemente en qué lugar tenemos que estar".

El mandatario habló de la vigencia de Naciones Unidas y llamó a que "prime la sensatez", así como a "prestar atención" por "los riesgos que se tienen en muchas partes del mundo".

"Vamos a estar de este lado siempre. No contra nadie, no tomando partido por facciones, sino que el único camino posible hoy es la paz y ustedes lo han manifestado así", concluyó.