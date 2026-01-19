"Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente", dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo

Este lunes fue imputado con arresto domiciliario parcial el hombre que alcoholizado chocó a seis personas en una parada de ómnibus el sábado de noche, en Toledo , Canelones.

Una de las víctimas del siniestro contó que estaban en la parada de ómnibus, esperando transporte para ir a un boliche en Montevideo, cuando vio que "venía la luz fuerte".

"Me pega en el pie, salgo volando, sale mi primo volando, y yo caigo en un minibarranco que hay e intento subir, es el único recuerdo que tengo. No tengo recuerdos de haber escuchado el auto ni verlo venir, solo vi la luz fuerte y me pegó acá", dice señalando parte de su cuerpo.

"No sé de dónde salió, pero venía alto del piso y así como venía, así dobló, y no le daba para doblar bien y se fue contra la gente. Quedé ahí, dura, y cuando no sé qué giro hizo, y yo estaba ahí parada y cuando vi se venía hacia mí. Y lo vi que estaba arriba mío y no me acuerdo más nada", narró una mujer.

"Era todo gritos", dijo otra de las víctimas.

Un hombre aseguró que el auto iba haciendo picadas. "Cuando me volteé para ver que sentí el sonido de la rueda quemada, ya lo tenía en frente. Intenté mover la pierna pero me la agarró igual", sostuvo.

Hay una víctima, un hombre, que se encuentra internada en el Hospital Militar con fracturas en ambas piernas.