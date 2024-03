"Cuando llueve es un caos": 30 familias piden obra de saneamiento en barrio Marconi por inundaciones

“Acá hay un complejo de viviendas que era de la obra del padre Cacho, que quedó en standby durante la década del 2000, en donde se estaban haciendo desagües que quedaron sin terminar. Y bueno la sobrepoblación que se fue dando en estos últimos 15 años, en este predio que era un campito, empezamos a edificar, y hay un desagüe sin terminar que hacemos reclamo y no se concluye todavía”, cuenta Ferrón.

“Dentro de nuestra economía, fuimos haciendo lo posible para que esto tenga alguna solución inmediata, pero no lo suficiente. Fueron caños chicos, no correspondientes, también dentro de la ignorancia que tenemos. Lo que pretendemos son materiales para terminar esto, ya que quien corresponde no nos da una solución”, sostiene y remarca que la mano de obra la ponen ellos.

Evelyn Santos, otra de las personas que vive allí, cuenta que cuando se inunda, levantan sus cosas. “Ayer a nosotros se nos mojó toda la cama, todo, y no teníamos dónde dormir. Entra toda el agua con materia, tenemos que levantar a los chiquilines, se nos moja la ropa, los muebles”, dice.

Lo mismo le ocurre a Beatriz Méndez, a Bryan Alexander y a muchos más.

“Cada vez que se inunda salen las ratas por todos lados. No es calidad de vida para ningún niño ni para nosotros”, afirma Méndez.

“Salimos con los niños debajo del brazo. Salen tupidos de barro, no salen presentables para la escuela. Esto acá es un chiquero, sinceramente”, dice Alexander.

“Te da mucha impotencia, porque esto es un problema de la Intendencia, no es un problema de cada casa. Es un problema que la Intendencia tiene que venir a solucionar”, sostiene Santos.

Cuando el agua baja, queda “mucha cosa para tirar” y “ver que tenemos que seguir saliendo adelante”, dice Méndez.