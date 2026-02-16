Mataron a puñaladas a un hombre de 45 años en el barrio Marconi; hay dos detenidos

A las 5:25 de la mañana de este lunes, un hombre de 45 años fue apuñalado en Timbúes y Galvani, en el barrio Marconi. Tenía una puñalada en el abdomen y otra en el lado izquierdo del pecho.
Los detenidos son un hombre y una mujer que, según registros de video, participaron de una riña con la víctima.
La Policía que llegó al lugar lo trasladó grave a un centro asistencial, donde se constató su muerte.
Mediante cámaras de videovigilancia de la zona, los investigadores lograron determinar que hubo una riña entre un hombre de 47 años, que tiene un antecedente penal por uso de armas y una mujer de 43 que tiene cuatro antecedentes penales, el último también por porte de armas.
Ambos fueron detenidos tras constatarse con registros de cámaras que participaron de la riña en la que el hombre asesinado recibió las puñaladas.
