¿Cuáles son los líderes más conocidos, admirados y rechazados por los uruguayos?

El primer dato interesante a analizar de los resultados de la encuesta es el nivel de conocimiento de los líderes internacionales. El más conocido de todos es Donald Trump. La amplia mayoría sabe quién es el ex presidente norteamericano, y algo por debajo vienen Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Nicolás Maduro y Lula Da Silva. En todos estos casos puede decirse que, como mínimo, 9 de cada 10 uruguayos los conoce. En un escalón intermedio se encuentra el actual presidente norteamericano Joe Biden. Casi uno de cada cuatro uruguayos (24%) no conoce a Biden. El desconocimiento es mayor todavía para el candidato presidencial argentino Javier Milei (48% no lo conoce) y para el actual presidente chileno Gabriel Boric (57% de la población uruguaya no lo conoce).

Las valoraciones: Lula da Silva el mejor, Nicolás Maduro el peor

Los juicios que los uruguayos realizan sobre los líderes deben evaluarse considerando tres indicadores en simultáneo. En primer lugar el nivel de “simpatías” (u opiniones positivas), en segundo lugar el nivel de “antipatías” (u opiniones negativas), y finalmente el “saldo neto” que es la resta simple de los dos números anteriores. Como norma general, los líderes más conocidos tienen potencial de saldo neto más amplio (positivo o negativo) que los menos conocidos, que tendrán resultados más cercanos al neutro.

La primera conclusión significativa de los datos es que todos los líderes políticos internacionales evaluados tienen entre los uruguayos saldos netos negativos (es decir, las antipatías superan a las simpatías), a excepción de Lula.

El presidente de Brasil, de reciente visita por Uruguay, recibe un balance casi equilibrado (36% de simpatías y 35% de antipatías), es decir, un saldo neto apenas positivo (de +1). En el otro extremo el presidente venezolano Nicolás Maduro recibe un 5% de simpatías y un rechazo de 76%, con un saldo neto negativo de -71.

Lula mejor que Bolsonaro, Biden mejor que Trump, Macri y Milei mejor que Alberto

Cuando se comparan los líderes regionales de cada país con su compatriota correspondiente, se encuentran en algunos casos “ganadores claros”, y en otros situaciones más equilibradas o difusas.

Comenzando por Brasil, es muy clara la diferencia de imagen de Lula sobre Bolsonaro. Lula tiene un saldo equilibrado, mientras que el Bolsonaro recibe 12% de simpatías y 66% de rechazo, es decir un saldo neto de -54. En este plano están muy definidas las afinidades de los uruguayos. Bolsonaro es el tercer líder peor evaluado en nuestro país, siendo superado en la tabla solo por Alberto Fernández y Nicolás Maduro.

En Argentina precisamente, el presidente Alberto Fernández tiene entre los uruguayos una imagen muy negativa, con 7% de simpatías y 67% de antipatías (saldo neto de -60). El expresidente Macri tiene una imagen algo mejor, aunque igualmente de sesgo muy negativo (saldo de -48). El que, curiosamente, tiene una imagen algo mejor que ambos es el candidato Javier Milei. Es mucho menos conocido, y también registra un balance negativo (-17), pero mucho más equilbrado que los presidentes anteriores.

Entre los líderes norteamericanos, finalmente, el saldo favorece a Biden sobre Trump. Si bien el expresidente es significativamente más conocido, e incluso tiene algo más de simpatías (15% sobre 13% de Biden), también recibe mucho más rechazo. Casi dos de cada tres uruguayos (63%) tienen una opinión negativa sobre Trump (contra 37% de Biden), y eso hace que el saldo neto del presidente actual (-24) sea mejor que el del anterior (-48).

Las ideologías importan

Como era esperable, las orientaciones ideológicas de los uruguayos condicionan la mirada hacia los líderes extranjeros.

ZUASNABAR 02.jpg

El caso de Lula es ilustrativo. El presidente brasileño tiene una imagen extraordinariamente fuerte en la izquierda (saldo de +77), imagen relativamente neutra en el centro, y mayoritario rechazo en la derecha (-44).

Por el contrario, expresidentes como Trump, Macri y Bolsonaro generan un fortísimo rechazo en la izquierda, y mucho menos en la derecha. Pero nótese que incluso dentro de la derecha estos presidentes tienen saldo negativo (más aún en el centro). Para la derecha uruguaya, ninguno de estos tres expresidentes parecen ser referencias significativamente atractivas.

La derecha uruguaya sí rechaza fuertemente a Maduro y Alberto Fernández, al igual que el centro. En la izquierda en cambio hay situaciones diferentes. Ambos son rechazados también por la izquierda, pero con diferentes intensidades. El rechazo de la izquierda a Maduro es muy alto (saldo -53), y el de Alberto Fernández es negativo pero significativamente menor (-25).

Por último Milei, Biden y Boric tienen diferencias más pequeñas que los anteriores entre los juicios que reciben de un lado y del otro, pero esto se explica por su menor nivel de visibilidad.

Entre los jóvenes

La mirada de los jóvenes tiene varias similitudes con la del total de la población, pero también algunos matices significativos. Un primer dato significativo es que entre los jóvenes no hay ningún líder que reciba saldo neto positivo. Todos tienen balance negativo, incluso Lula, que era el único que escapaba a esta regla en la población general.

ZUASNABAR 03.jpg

Si se miran solo las simpatías, es resaltable el nivel que recibe el ex presidente norteamericano Donald Trump (23%), y con un rechazo alto pero más moderado que en el total de la población. De hecho el saldo neto de Trump, que en el total de la población es de -48, entre los jóvenes es de -23.

También es destacable el resultado obtenido por Milei, que recibe 18% de simpatías (el segundo en esta franja de edad) y 33% de antipatías. Sus datos son muy similares a los que recibe Lula en este segmento. Y es llamativo también el nivel de conocimiento de ambos. Si en el total de la población Lula es una figura pública muchísimo más conocida que Milei, entre los jóvenes tienen un nivel de conocimiento prácticamente igual.

Por último, entre los jóvenes también se confirma un muy mayoritario rechazo a figuras como Nicolás Maduro, Alberto Fernández y Mauricio Macri, y un escaso conocimiento del presidente chileno Gabriel Boric.

FICHA TÉCNICA

Se entrevistaron 500 personas mayores de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional, y usuarios de telefonía celular.

Las personas encuestadas fueron seleccionadas mediante una probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

El margen de error máximo esperado para las estimaciones es de +- 4.4%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Los resultados fueron ajustados según voto anterior, región, nivel educativo, edad, sexo y condición de ocupación de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

Ahora le voy a nombrar algunos líderes internacionales, y le voy a pedir que me diga, en primer lugar si los conoce o no, y si los conoce su simpatía hacia ellos. En una escala que va de 0 a 10. Si Ud. siente mucha simpatía puede dar un 10, si por el contrario no le tiene nada de simpatía puede dar un 0. Así 5 será ni simpatía ni antipatía, y por supuesto también puede dar valores intermedios según le tenga más o menos simpatía. (Categorías de respuesta: numérica de 0 a 10/ No sabe / no contesta).