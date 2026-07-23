Cruce por HIF Global: Olivera dijo que Cardona es "confrontativa" y la ministra le respondió que él tiene "memoria selectiva"

Un cruce con cuestionamientos políticos se dio este jueves entre el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, por la gestión del gobierno en torno al proyecto de hidrógeno verde de HIF Global.

Olivera apuntó a retrasos y reclamó celeridad. El intendente cuestionó a Cardona. "La ministra permanentemente es confrontativa, no solo con lo de HIF", dijo y agregó: "si usara toda esa energía en poder construir una agenda en materia de industria, de energía y de minería, creo que al gobierno le iría mejor y a su ministerio le iría mejor".

El jefe comunal sanducero aseguró que mantiene un diálogo respetuoso con la ministra, con acuerdo y disensos. "El respeto ha estado intacto", afirmó.

Expresó preocupación ante la inversión más grande en la historia del país. "El presidente tiene una postura y parece que la ministra habla otro idioma o maneja otros parámetros distintos a los del presidente", sostuvo.

Olivera rechazó que los cuestionamientos a Cardona sean por su condición de mujer. "Creo que habla mal de la mujer pensar que cuando uno discrepa frente a quien tiene una responsabilidad de secretario de Estado, ministro de Estado, que entienda que lo que no se hace bien o la poca competencia que pueda tener al frente de un ministerio, se deba a que es mujer. Nadie dijo porque sea mujer o al ministro Negro cuando se lo critica, se lo critica porque es hombre. Me parece que es muy de mediocre llegar a ese punto para atender los cuestionamientos que creo que son legítimos", remarcó.

"Frente a la mayor inversión de la historia que Uruguay puede hacer frente, yo no veo un Ministerio de Industria y no veo una ministra preocupada de ese tema como se ocupa a veces de confrontar con el resto", reiteró.

Cardona respondió a los cuestionamientos del intendente Olivera en torno a la gestión del proyecto de HIF Global. La secretaria de Estado acusó al jefe comunal de tener "memoria selectiva" y aseguró que él conoce su agenda en el ministerio y su número de teléfono. "Así como me ha llamado en otras oportunidades, siempre está abierto el teléfono para conversar y dialogar", aseguró.

La ministra indicó que la agenda con Paysandú incluye HIF Global y otros temas. Además, dijo no entender las críticas de Olivera. Aseguró que trabaja y estudia los diferentes temas de su cartera, y recordó que en el proyecto también intervienen los Ministerios de Ambiente, Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, y las empresas públicas. "Lo que no quiero creer es que es personal", sostuvo.

Con respecto al tiempo transcurrido desde la firma del memorando de entendimiento, Cardona recordó que el proyecto de HIF se anunció en 2022 en el gobierno de Lacalle Pou cuando Olivera estaba en funciones como intendente. "En ese momento, no lo vi preocupado por los plazos", enfatizó.

Cardona remarcó que en varias oportunidades le pidió reunión a Olivera en el ámbito del Congreso de Intendentes y en su calidad de presidente, y que hace un mes se concretó el encuentro para hablar de la situación del cemento Portland.