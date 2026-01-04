Cristina Fernández: "La administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir"

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó su rechazo a la acción llevada adelante por Estados Unidos en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro.

"Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", comenzó expresando en su cuenta de X.

Y agregó: "En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país. No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados".

La exmandataria argentina indicó que se violó la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y que se trató de un secuestro, además calificó el hecho de absoluta ilegalidad e ilegitimidad en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas.

"Genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles".

Y finaliza: "Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como 'Operación Resolución Absoluta', no es “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela”, ni 'la lucha contra el narcotráfico', sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta".