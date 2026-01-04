RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

Cristina Fernández: "La administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir"

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó en su cuenta de X que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump es "apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional a cara descubierta".

cristina-kirchner-discurso

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó su rechazo a la acción llevada adelante por Estados Unidos en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro.

"Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", comenzó expresando en su cuenta de X.

Y agregó: "En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país. No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados".

OEA en X
Seguí leyendo

OEA anuncia un Consejo Permanente extraordinario sobre Venezuela para este martes

La exmandataria argentina indicó que se violó la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y que se trató de un secuestro, además calificó el hecho de absoluta ilegalidad e ilegitimidad en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas.

"Genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles".

Y finaliza: "Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como 'Operación Resolución Absoluta', no es “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela”, ni 'la lucha contra el narcotráfico', sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/2007821386065084488&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
Estados Unidos en Venezuela

Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones
Internacionales

Frente Amplio, Pit Cnt y organizaciones sociales convocaron manifestación en "contra de la invasión a Venezuela"
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
playas

Guardavidas de Canelones fue agredido a golpes en Guazuvirá por un bañista

Te puede interesar

Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia
A ORILLAS DEL PANTANOSO

Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia
Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga
Libertad entre Bambú y Juan Correa

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga
Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: Uruguay mantiene una posición histórica de no intervención y destacó defensa del derecho internacional video
CONFERENCIA DE PRENSA

Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: "Uruguay mantiene una posición histórica" de no intervención y destacó defensa del derecho internacional

Dejá tu comentario