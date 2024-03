Crisis en el sector pesquero: Cámara de Armadores restringe salida de barcos y trabajadores están en seguro

“Se quedó en que se iban a estudiar los temas y hace tres meses se siguen estudiando”, dijo Ricardo Piñeiro, presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay.

La cámara marca que la actividad pesquera recibió el impacto de los bajos precios internacionales, una fuerte competencia argentina y severos problemas de costos, combo que con las primas que el sector paga de seguros y lo que entienden como altos aportes patronales, hace inviable la operativa. Además, hablan de las tarifas de combustibles.

Desde diciembre, la mayoría de los barcos que integran la flota pesquera uruguaya no salen a la captura de peces.

“Estamos parados. De 54 barcos de la flota uruguaya, están saliendo seis barcos en este momento. El resto está parado. No es una medida gremial, porque la cámara no opera así, cada empresa toma sus decisiones. Como estamos en baja zafra, la ecuación económica no es rentable en este momento”, explicó Piñeiro.

La zafra se inicia en mayo, por lo que esperan alguna medida que les permita afrontar la temporada.

Los trabajadores están en seguro de paro especial y desde el gremio que los nuclea señalaron a Subrayado que no están de acuerdo con los reclamos de las empresas porque consideran que es una estrategia de cara a la ronda salarial que se realizará a fines de abril.

“Hay una realidad que se está viviendo y la realidad siempre se impone. Hoy lo que estamos tratando de hacer es preservar las fuentes de trabajo y el tema de la negociación vendrá cuando se venza el convenio, pero lo que se pueda lograr ahí no resuelve el problema del sector pesquero”, añadió.

Además de provocar el envío a seguro de desempleo de sus trabajadores, el paro en la flota pesquera uruguaya provoca desabastecimiento, corte de las exportaciones de pesca y envío a seguro de paro también a trabajadores en las plantas frigoríficas de pescado, indicó Marisol Esperante, del Frigorífico y Pescadería Valymar.

De todos modos, dijo entender los reclamos de los Armadores, “porque su situación también es compleja”.