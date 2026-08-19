"Creo que el año que viene vamos a estar bastante mejor si no pasa nada a nivel global", dice Orsi sobre la economía

El presidente Yamandú Orsi fue optimista en que en 2027 la economía uruguaya tendrá un repunte si no hay conflictos internacionales que apañen la situación. De momento, descartó declarar la esencialidad en el puerto de Montevideo sino llegar a un acuerdo entre Terminal Cuenca del Plata y los trabajadores, y también se refirió al anuncio de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) de retirarse de Minas y centralizar su producción en Montevideo.

“La economía en algunas áreas está bien, la imagen que se tiene de Uruguay por parte de empresarios, los gobiernos y la ONU es positiva. Hay empresarios y sectores que les va bien. A veces tenés contratiempos como lo climático que va a golpear. Creo que el año que viene vamos a estar bastante mejor, si no pasa nada a nivel global”, señaló.

El mandatario señaló que, de momento, la esencialidad no es una opción sino que las partes quieren llegar a un acuerdo. Terminal Cuenca del Plata mantiene un conflicto con sus trabajadores durante la negociación de salarios.

Seguí leyendo Pereira se reunió con Orsi; preocupa la votación de la Rendición y situación de deportados de Estados Unidos

“Se viene trabajando, ha sido un tema difícil. Hay varios temas cruzados, distintas empresas. Hay una parte, la de los contenedores, que tiene conflicto; el resto sigue funcionando. Esto es hora a hora, día a día. Hoy el acuerdo es lo que todos queremos”, expresó.

“No es solo el Estado y los trabajadores, también hay empresas. Los empresarios te dicen: preferimos seguir trabajando en un ámbito de negociación. Hay una gran competencia entre las navieras, es parte de la discusión que hay que seguir dando. Hay que analizar qué otros puertos tienen futuro en Uruguay”, agregó.

Señaló que ha estado en contacto con sus pares de Paraguay y Bolivia sobre las situaciones de sus puertos.

Y sobre Montevideo, recordó: “El puerto nunca se detuvo en su totalidad. Hay un nudo que hay que desatar, pero no solo nosotros, también empresarios y trabajadores”.

Sobre los dichos del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, señaló que “es parte de la dinámica donde cada uno piensa con su cabeza propia”. Respaldó a ambos.

FNC se retira de Minas

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) anunció este martes que analiza una inversión de 14 millones dólares para concentrar la producción de cerveza en la planta de Montevideo. Eso derivaría en el cierre de la planta de Minas, donde trabajan 59 personas.

Orsi dijo que es un tema “complejo” y que, este miércoles mantuvo un contacto con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez.

Sobre la empresa, señaló: “Están tomando decisiones a nivel internacional que a nosotros nos complica”. Según sostiene, no hay posibilidad de que haya marcha atrás porque “es una decisión empresarial que la tomaron en 2024”, detalló.

“Nunca es una buena noticia”, lamentó.

“Está sobre la mesa invertir más”, sostuvo, sobre la idea de que los trabajos sean concentrados en la capital pero con mayor inversión.

Inundaciones tras lluvias copiosas

Consultado sobre la situación de Melo y Río Branco, donde hay importantes inundaciones, evacuados y autoevacuados, Orsi se refirió al fenómeno de El Niño, que ha sido advertido.

“Esto es una historia, un proceso que arranca ahora. Por lo menos (se extenderá) hasta abril que el año que viene, capaz que en enero y febrero afloje un poco. Es un fenómeno que ya lo anunciamos. Nunca estás del todo pronto porque si el volumen de agua supera lo histórico, es complicado”.

Orsi dijo que “poner todo sobre la mesa es prepararse”.

Humanismo, tema de su discurso ante ONU

El presidente Orsi envió a la Cámara de Senadores una solicitud para salir del país entre el jueves 17 y el sábado 26 de setiembre de 2026. Primero se ausentará por motivos personales, según indicó, mientras que del 20 al 26 de setiembre será por su participación 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Nacionales Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Si bien dijo que no tiene listo el discurso, buscará tratar el “humanismo”. “Hay escasez de eso en el mundo. Si todos ponemos una dosis más de humanidad…”, señaló.

“El humanismo es necesario cuando uno tiene una responsabilidad de gobierno”, agregó.

Por último, al ser consultado, el mandatario lamentó el fallecimiento de Florencia Sugo, la hija del cantante Lucas Sugo. Envió un mensaje de condolencias a la familia.