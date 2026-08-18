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TRABAJA EL CECOED

Inundaciones en Cerro Largo: pareja que vive en la calle y madre con 5 niños fueron evacuados y realojados

Desde el Cecoed indicaron que en Melo, 17 personas fueron evacuadas y en Río Branco 6. También en Melo, el barrio Soñora se encuentra aislado y toda la zona de la rambla costanera está inundada.

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Una pareja en situación de calle tuvo que ser rescatada de debajo del puente carretero que está ubicado a la salida de la ciudad de Melo, rumbo a Tacuarembó, debido a las inundaciones.

Juan Andrés Rosas dijo a Subrayado que no tenían salida para ningún lado y los Bomberos tuvieron que acudir al rescate.

"Hacía como 5 meses que estamos ahí y nunca había crecido tanto, estábamos en una carpa. Se nos mojó todo, colchón, carpa, la carpa se me rompió toda; ahora a empezar todo de vuelta cuando se pueda", comentó.

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Rosas es oriundo de Montevideo y está en situación de calle desde hace un año. Estaba alquilando, pero le pidieron la casa.

"Después nos fuimos para el refugio y no nos fue bien y salimos por la cuenta de nosotros para la calle, como hasta ahí no se inundaba ni nada estábamos lo más bien (...) yo cuido coches y mi señora sale a vender, nos revolvemos", relató.

Otra de las personas afectadas por las inundaciones dijo a Subrayado que el agua estaba en la puerta de su casa y tuvo que ser realojada. "Decidimos venir con los 5 niños. Somos 7 en total. De los 3 años hasta los 14, 5 menores y 2 adultos (...) los más chicos no entienden por qué está entrando el agua a casa, es una situación muy fea", expresó.

Y agregó: "Vinimos con un par de mudas cada uno (...) levanté lo que pude".

Desde el Cecoed indicaron que en Melo, 17 personas fueron evacuadas y en Río Branco 6. También en Melo, el barrio Soñora se encuentra aislado y toda la zona de la rambla costanera está inundada. También está afectada la zona del Estadio Municipal y la zona baja del barrio García.

La coordinadora del Comité de Emergencias, Luciana Silvera, dijo a Subrayado que las zonas inundadas aumentan y que han sacado gente con ayuda del camión del Ejército.

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