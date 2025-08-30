Crecimiento económico, trabajo, atender la desigualdad y la inseguridad; los ejes del presupuesto que destaca la bancada del FA

El senador Daniel Caggiani resumió en conferencia de prensa los ejes y objetivos principales de la ley de presupuesto que este sábado fue presentada por el presidente Yamandú Orsi a los diputados y senadores del Frente Amplio en una reunión realizada en la residencia oficial de Suárez y Reyes, en el Prado.

“Estamos muy contentos, es un gran presupuesto”, dijo Caggiani al comienzo de la rueda de prensa.

El senador del MPP dijo que el presupuesto tiene como objetivo “el crecimiento económico sostenido, para desarrollar la principal política, que es el trabajo ”.

“El otro objetivo es la disminución de la desigualdad, con recursos para atender la pobreza infantil y la primera infancia. Y el tercero, central, es disminuir los niveles de violencia e inseguridad”, agregó.

“Para nosotros es un presupuesto muy importante. Vamos a trabajar en Diputados y el Senado para tener las mayorías necesarias”, resumió.

Caggiani también aseguró que ya se está cumpliendo “el 50% de los 63 compromisos de gestión definidos” en el Consejo de Ministros del 25 de marzo. “Están en proceso de ejecución”, sostuvo, y dijo que “el otro 50% comenzará a aplicarse con el presupuesto”.

Ahora, a negociar

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo a Subrayado que se abre un espacio de mucha negociación en el Parlamento para aprobar el presupuesto, el que definió como "una gran herramienta" y "que alberga mucha esperanza para el pueblo uruguayo".

"Vamos a conversar y a negociar porque estamos convencidos de que la ciudadanía, lo que necesita, son soluciones, y no peleas entre los dirigentes políticos", agregó sobre el período de tres meses que comienza en el Parlamento para debatir la ley de presupuesto.