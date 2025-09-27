RECIBÍ EL NEWSLETTER
policiales

Pareja de brasileños detenida por hacer compras con reales falsos en Rivera

Ambos fueron detenidos en la terminal de ómnibus cuando querían viajar a Paso de los toros y se les incautó 18.800 reales (alrededor de 150 mil pesos uruguayos).

reales falsos

En Rivera, una pareja de brasileños fue detenida por hacer compras con reales falsos en distintos locales de la ciudad.

Carlos Migorena, inspector general de la Intendencia de Rivera, contó a Subrayado que el hombre es oriundo de San Pablo y ella de Río de Janeiro, y que lograron cambiar 1000 reales falsos en un local de pagos y pagar 200 reales en un restaurante.

Ambos fueron detenidos en la terminal de ómnibus cuando querían viajar a Paso de los toros y se les incautó 18.800 reales (alrededor de 150 mil pesos uruguayos).

La mujer fue condenada a dos años de prisión efectiva, pero el hombre fue dejado en libertad.

