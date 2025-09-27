En Rivera, una pareja de brasileños fue detenida por hacer compras con reales falsos en distintos locales de la ciudad.
Pareja de brasileños detenida por hacer compras con reales falsos en Rivera
Ambos fueron detenidos en la terminal de ómnibus cuando querían viajar a Paso de los toros y se les incautó 18.800 reales (alrededor de 150 mil pesos uruguayos).
Carlos Migorena, inspector general de la Intendencia de Rivera, contó a Subrayado que el hombre es oriundo de San Pablo y ella de Río de Janeiro, y que lograron cambiar 1000 reales falsos en un local de pagos y pagar 200 reales en un restaurante.
Ambos fueron detenidos en la terminal de ómnibus cuando querían viajar a Paso de los toros y se les incautó 18.800 reales (alrededor de 150 mil pesos uruguayos).
Seguí leyendo
Consultado por homicidios Orsi dijo que hay que doblar esfuerzos y trabajar más
La mujer fue condenada a dos años de prisión efectiva, pero el hombre fue dejado en libertad.
Temas de la nota
Lo más visto
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS
Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
Policiales
Dos homicidios ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo: las víctimas tenían 33 y 17 años
audiencia en ciudad de la costa
El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado
PRONTUARIO DEL DELINCUENTE
"El Pelón" había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
INFORME ESPECIAL
Dejá tu comentario