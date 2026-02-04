Cosse se refirió al viaje de Orsi a China y aseguró que es para "seguir abriendo más oportunidades"

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, habló del viaje a China y valoró positivamente la misión de Uruguay. Destacó la firma de acuerdos y convenios alcanzados con ese país.

"Es una delegación muy grande, liderada por nuestro presidente, y creo que ha sido muy fructífera la visita, con múltiples acuerdos firmados, varias novedades en el área agropecuaria, y Uruguay ha tenido esta delegación tan importante, pero también está dispuesto a tener todas las que sean necesarias para seguir abriendo más oportunidades y para ir trabajando la amistad entre los pueblos, porque Uruguay tiene un nombre serio a nivel internacional, somos un país estable, serio, que hace las cosas bien", dijo la presidenta Cosse.

Cosse también se refirió a la evolución del dólar y manifestó que el tipo de cambio representa una preocupación para el gobierno.

"El tipo de cambio es una preocupación, pero magia no se puede hacer. Lo que no se puede no hacer es trabajar en otras áreas al mismo tiempo. Áreas que tengan que ver con un gasto más eficiente, con revisar microprácticas del Estado, como anunció que se va a profundizar en este año, y esto que está pasando acá, la ciencia, la tecnología, para que haya más efectividad, más competitividad. Así que creo que no es un tema que se pueda ver de manera aislada, porque además Uruguay no tiene las dimensiones para moverlo a piacere, y por lo tanto tiene que ver la integralidad de todo el sector productivo", señaló. COSSE DOLAR

Temas de la nota Cosse

China

Uruguay