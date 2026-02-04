Detienen a una mujer por el túnel de Ciudad Vieja y son 11 las personas a disposición de Fiscalía

La Policía detuvo este miércoles de tarde a una mujer en Médanos de Solymar, Canelones, en el marco de la investigación por el túnel hallado en un comercio de la calle Colón de Ciudad Vieja , que los investigadores presumen sería utilizado para intentar robar la casa central del Banco República, según indicaron fuentes del caso a Subrayado.

Ahora son 11 las personas detenidas entre el martes, cuando la Policía intervino en el local comercial de Colón 1433 esquina 25 de Mayo y descubrió el túnel, y este miércoles, cuando continuaron los operativos y allanamientos más allá de la Ciudad Vieja.

Entre los primeros 10 detenidos hay tres uruguayos, cinco brasileños y dos paraguayos, algunos con documentación argentina falsa, según pudo saber Subrayado.

La Fiscalía de Estupefacientes que lleva adelante el caso (porque todo se originó por una investigación sobre drogas) fijó una audiencia judicial para este miércoles a la hora 15.

En esa audiencia se hará el llamado control de detención y se espera por la posible presentación de pruebas que habiliten ya pedir la formalización de la investigación y la imputación de alguno o todos los detenidos.