EN EL DÍA DE LOS HUMEDALES

Cosse habló sobre prospección petrolera y aseguró que "es un tema bien complejo, que requiere charlas profundas"

La presidenta en ejercicio también respondió a cuestionamientos por seguridad. "Pasaron una gran cantidad de acciones en 2025 que son notorias".

cosse-dia-humedales

En una jornada por el Día mundial de los Humedales, la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, habló sobre la necesidad de discutir a fondo prospección petrolera

"Creo que es un tema muy profundo, muy complejo y me parece bien que en Uruguay nos demos la oportunidad de conversarlo, pensarlo y discutirlo bien a fondo. Es un tema supercomplejo. Porque todo lo que me está rodeando en este momento deriva del petróleo. No estoy diciendo que sea bueno, pero es así. Y al planeta lo tenemos que cuidar. Entonces es un tema bien complejo que requiere charlas profundas y seguramente nos las vamos a dar", dijo Cosse.

También respondió a las críticas al gobierno en materia de seguridad.

"El Ministerio del Interior está desplegando el plan, pasaron una gran cantidad de acciones en 2025 que son notorias, grandes requisas, presencia en los barrios coordinada, de distintos ministerios, eso es notorio. También es notorio es que el problema es complejo, no lo resuelve un solo ministerio", indicó.

