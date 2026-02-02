Cosse habló sobre prospección petrolera y aseguró que "es un tema bien complejo, que requiere charlas profundas"

En una jornada por el Día mundial de los Humedales, la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse , habló sobre la necesidad de discutir a fondo prospección petrolera

"Creo que es un tema muy profundo, muy complejo y me parece bien que en Uruguay nos demos la oportunidad de conversarlo, pensarlo y discutirlo bien a fondo. Es un tema supercomplejo. Porque todo lo que me está rodeando en este momento deriva del petróleo. No estoy diciendo que sea bueno, pero es así. Y al planeta lo tenemos que cuidar. Entonces es un tema bien complejo que requiere charlas profundas y seguramente nos las vamos a dar", dijo Cosse.