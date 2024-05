Cosse respondió a críticas sobre presunto contacto con proveedores de IMM: "Otra vez, otra cosita para atacarme"

“Otra vez, otra cosita para atacarme, no me voy a distraer, les quiero dar la tranquilidad de que no me voy a distraer y voy a seguir con todo, con un gran equipo haciendo propuestas y recorriendo el Uruguay”, remarcó.

Preguntada sobre si es un ataque de la oposición, Cosse respondió: “no me importa, no me voy a distraer” y recordó el juicio político en su contra en el Senado para destituirla y la auditoria en Antel sobre la construcción del Antel Arena que terminó en una denuncia penal. “Todo eso no me logró distraer y voy a seguir sin distraerme”, aseguró.