Cosse: "Para el PN cuando la excepción es a favor de ellos es una vara, cuando no lo es, es otra vara"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse , calificó como “lamentable” que el Congreso de Intendentes no aceptara la propuesta del Frente Amplio de una presidencia compartida entre ella y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en 2023.

La jefa comunal capitalina apuntó al Partido Nacional , al que pertenecen 15 de los 19 intendentes del país. “Pero, sucede que para el Partido Nacional cuando la excepción es a favor de ellos es una vara, cuando no lo es, es otra vara”, disparó.

“Es lamentable, pero acá hay que pasar raya. Nosotros seguimos para adelante, y por supuesto, que las Intendencias de Montevideo y Canelones vamos a seguir trabajando como siempre en el Congreso de Intendentes, trabajando por todo lo que significa la realidad”, indicó.

Cosse sostuvo que hay que mantener “la mirada alta, viendo lejos, porque la política es un camino, no es una fotografía, no es un evento, no es una circunstancia. Hay que ver cómo es la trayectoria. El Frente Amplio resiste esa trayectoria muy bien”, remarcó.

En ese sentido, recordó cuando su partido político fue gobierno y destacó la puntualidad en la entrega de partidas económicas de la administración central a las intendencias. “Se trató muy bien a todas las intendencias del país, no importara de qué palo fueran. Siempre el Frente Amplio ha tenido una conducta de códigos y la vamos a seguir teniendo”, afirmó.

“Yo no quiero restarle importancia a esto, pero tampoco quiero dramatizar”, enfatizó. La intendenta puntualizó que suceden “cosas dramáticas en el Uruguay y no son estas” para referirse al caso Astesiano. “Está deconstruyendo la imagen de seriedad en todos los planos vinculados con la democracia que al Uruguay le llevó tanto tiempo construir desde la recuperación democrática”, aseguró.

Cosse remarcó que la propuesta de una presidencia compartida fue del Frente Amplio y que se resolvió en un ámbito de negociación colectiva en el que participó junto a Orsi, el intendente de Salto, Andrés Lima, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y la vicepresidenta de esa colectividad, Verónica Piñeiro.