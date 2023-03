Cosse no asistió a la Junta de Montevideo: envió representantes y explicó por qué

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse , definió no asistir al llamado a sala en la Junta Departamental de Montevideo este viernes, y enviar representantes. La actuación está prevista en la normativa, que indica que los intendentes pueden ser representados en un llamado a sala.

Cosse explicó que el motivo de llamado a sala de este viernes es la variación de los precios de la contribución inmobiliaria, que "es algo aprobado por la propia Junta y afecta al 3% de los padrones de Montevideo, o sea que el 97% no se ven afectados", indicó la jerarca.

Ese es uno de los motivos, marcó. "La segunda razón es que me asiste el derecho para hacerme representar. Así que decidieron (en mención a su equipo) que hoy fueran quienes me representan", expresó. Y cuestionó que "hay 18 intendencias más" a las que no se les reclama lo mismo.

El edil del Partido Nacional Javier Barrios Bove lamentó que "mucha gente está preocupada". Dijo que los aumentos en la contribución inmobiliaria son de 40% y 50%, así como los valores del drenaje pluvial que aumentaron entre 60% y 70%, señaló.

Añadió que los aumentos son en casas particulares, comercios e incluso fábricas de varios barrios. Mencionó Centro, Cordón y Cerrito.