Canciller Lubetkin entregó copias del acuerdo entre Mercosur y UE en el Parlamento

El canciller Mario Lubetkin concurrió este martes al Parlamento para hacer entrega de copias del acuerdo entre el Mercosur y la Unión europea . Fue recibido por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse .

Estas copias serán distribuidas entre los partidos con representación parlamentaria, para que el acuerdo sea analizado por los legisladores.

El canciller volvió a referirse con la expresión "tropezón" la decisión del Parlamento europeo de derivar a la Justicia el documento firmado.

"Hemos recibido una serie de mensajes por parte de las autoridades de la Unión Europea y hemos escuchado con atención las opiniones de diferentes altos dignatarios de los países comunitarios, en los cuales aún no nos queda claro cómo va a ser el proceso. Pero si nos queda claro y agradezco por lo que significa este encuentro, la expectativa que genera la ratificación del acuerdo de que nosotros como país debemos avanzar muy rápidamente", sostuvo Lubetkin.

Explicó que este acuerdo es "estratégico pensando en los próximos cinco, diez, 20 años más allá".

Las copias son entregadas en pendrives, donde están las más de 4.000 páginas del acuerdo y que serán distribuidos a las bancadas. "Es una contribución de todos para ayudar al medioambiente y reducir el uso de papel", aclaró.

La vicepresidenta Carolina Cosse se refirió al discurso de la presidenta de la comisión de la Unión Europea Ursula von der Leyen en Davos. "Dio un discurso de 25 minutos aproximadamente. En el primer minuto hizo el saludo general, en los tres minutos posteriores anunció la claves de desarrollo de Europa, y en el primer punto que expone es el acuerdo con el Mercosur".

En desarrollo.